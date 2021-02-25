هذه قصة “طاكسي حمر” الذي يتجول شوارع باريس

منذ 4 ساعات
3

هبة بريس – الرباط

تداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية، خلال اليومين الاخيرين صورا وفيديوهات توثق لتجول سيارة أجرة صغيرة “مغربية” بشوارع باريس الفرنسية.

وكشف مصدر لهبة بريس أن الامر يتعلق بفيديو كليب لمغني راب مغني يتم تصويره هذه الأيام بالعاصمة الفرنسية.

وأضاف ذات المصدرِ، أن السيارة موضوع الضجة هي فرنسية وقد تم تزيينها وصباغتها لتصبح ذات طابع مغربي وتشبه سيارات الاجرة بمدينة الدار البيضاء.

وتساءل المصدر ذاته، بالقول “كيف لخبر وصول سيارة أجرة مغربية لفرنسا أن يخلق ضجة أكبر من وصول مسبار للمريخ”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عبد الرؤوف يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

عبد الرؤوف يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس…

منذ 22 ساعة
Photo of عقب إصابته بكورونا … يوسف شعبان يدخل إلى العناية المركزة

عقب إصابته بكورونا … يوسف شعبان يدخل إلى العناية…

منذ 23 ساعة
Photo of حاتم عمور يستعد لإطلاق ” Allo Les Amis”

حاتم عمور يستعد لإطلاق ” Allo Les Amis”

منذ يوم واحد
Photo of الفنان عبد الهادي بلخياط يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة للملك والمغاربة

الفنان عبد الهادي بلخياط يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة…

منذ يوم واحد
Photo of الغادي وحدو”…المجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الفني

الغادي وحدو”…المجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الفني

منذ يومين
Photo of عائشة ماه ماه تتلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

عائشة ماه ماه تتلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد…

منذ يومين
Photo of بعد الحكم على مدير أعمالها بالسجن 5 سنوات نافذة.. هيفاء وهبي تعلق

بعد الحكم على مدير أعمالها بالسجن 5 سنوات نافذة..…

منذ يومين
Photo of بسبب إبنته …سعيد باي يلجأ للقضاء

بسبب إبنته …سعيد باي يلجأ للقضاء

منذ 4 أيام
Photo of بعد موجة من الانتقادات…الجواهري :”هدى الريحاني فراشة شاشة التلفزة”

بعد موجة من الانتقادات…الجواهري :”هدى الريحاني فراشة شاشة التلفزة”

منذ 4 أيام
Photo of بعد عودتها للدراسة.. رشيد الوالي يساند زوجته لاجتياز الامتحانات الجامعية

بعد عودتها للدراسة.. رشيد الوالي يساند زوجته لاجتياز الامتحانات…

منذ 5 أيام

‫3 تعليقات

  1. سؤال وجيه….حتى انا توصل برسائل عديدة على الواتساب في هذا الموضوع و لم افهم الغاية!! ولكن هذا دليل على أن المغاربة حاضين غير الخاوي و التبربيص

  2. La réponse c’est le téléphone arabe qui s’est chargé de la diffusion moi mon souhait est que cela marche pour tout ce qui est Utile.
    Bravo pour l’initiative et bonne chance à notre artiste.
    J’ai mis la vidéo sur mes pages.

  3. لأن خبر وصول المسبار إلى المريخ كدة كبيرة
    أما وصول سيرة الأجرة إلى باريس حقيقة وان كانت السيارة اصلا بباريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق