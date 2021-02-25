هذه قصة “طاكسي حمر” الذي يتجول شوارع باريس

هبة بريس – الرباط

تداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية، خلال اليومين الاخيرين صورا وفيديوهات توثق لتجول سيارة أجرة صغيرة “مغربية” بشوارع باريس الفرنسية.

وكشف مصدر لهبة بريس أن الامر يتعلق بفيديو كليب لمغني راب مغني يتم تصويره هذه الأيام بالعاصمة الفرنسية.

وأضاف ذات المصدرِ، أن السيارة موضوع الضجة هي فرنسية وقد تم تزيينها وصباغتها لتصبح ذات طابع مغربي وتشبه سيارات الاجرة بمدينة الدار البيضاء.

وتساءل المصدر ذاته، بالقول “كيف لخبر وصول سيارة أجرة مغربية لفرنسا أن يخلق ضجة أكبر من وصول مسبار للمريخ”.

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