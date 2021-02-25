طرفاية: نقل أربعة أشخاص في حالة حرجة بعد حادث خطير

منذ 12 ساعة
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

تعرض أربعة أشخاص من أسرة واحدة إلى حادثة سير خطيرة، وقعت صباح اليوم الخميس، على الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين جماعة الدورة والعيون.

وأكدت المصادر أن الضحايا رجل وزوجته وابنيهما كانوا في سفر من مدينة كلميم إلى إقليم العيون قبل أن يفقد سائق السيارة الخفيفة السيطرة على المقود مما تسبب في انقلاب السيارة وتدحرجها عدة مرات وسط الطريق.

وحسب مصادر هبة بريس قد تم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى الإقليمي بطرفاية من طرف الوقاية المدنية، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة.م

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‫2 تعليقات

  1. عمل ممتاز واصلوا مع التحيات

  2. تحياتي لهبة بريس وكذلك للكاتب الذي بفضله نعرف جميع اخبار مدينتنا الغالية طرفاية واصلوا

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