لتخفيف ” الاحتقان ” مؤسسة التعاون الوطني تطمئن موظفيها بصرف منحتهتم السنوية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد الانسحاب الجماعي لموظفي مؤسسة التعاون الوطني، من نقابة ” البيجيدي” و حالة الاحتقان بسبب عدم صرف منحة 2020 لموظفي المؤسسة، لجأت الادارة بشكل مستعجل الى تعميم بلاغ على موظفي المؤسسة بمختلف مديرياتها، تخبرهم بقرب ” الافراج عن منحتهم السنوية .

وكانت إدارة مؤسسة التعاون الوطني، تتذرع في وقت سابق بغياب السيولة المالية الكافية وعدم توصلها بالدعم الحكومي.

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