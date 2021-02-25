الناظور .. توقيف شخصين متورطين في تزييف العملة الوطنية

هبة بريس : وجدة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 25 فبراير الجاري ، شخصين يبلغان من العمر 21 و27 سنة، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية.

وقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهما لكونه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة الناظور للاشتباه في إقدامه على محاولة تصريف 15 ورقة بنكية مزيفة من فئة 200 درهم من خلال اقتناء ثلاثة هواتف محمولة من أحد المحلات التجارية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية شريكه في هذا النشاط الإجرامي ويتم توقيفه بمنطقة فرخانة بضواحي المدينة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.

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