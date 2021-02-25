بوجدور.. توقيف صيدلي ومساعده بتهمة ترويج أقراص طبية مخدرة

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، الأربعاء 24 فبراير الجاري، من توقيف صيدلي ومساعده، يبلغان من العمر 55 و60 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة.

ويأتي توقيف المشتبه فيهما على خلفية البحث المنجز في أعقاب توقيف ثلاثة أشخاص، أمس الأربعاء 23 فبراير الجاري، أثناء استعدادهم لمغادرة المحطة الطرقية على متن حافلة متوجهة إلى مدينة العيون، وبحوزتهم 279 قرصا طبيا مخدرا، أظهرت الأبحاث تورط الصيدلي ومساعده في حيازتها وترويجها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذا النشاط الإجرامي.

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