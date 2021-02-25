رسميا..المغرب الفاسي يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني غاموندي خلفا لجريندو

هبة بريس – خالد العروسي

عقد نادي المغرب الرياضي الفاسي ، مساء أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري ،بفندق المرينيين المتواجد بمدينة فاس ، مؤتمرا صحفيا تم خلاله رسميا تقديم الإطار التقني الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي خلفا للمدرب السابق عبد اللطيف جريندو

وخلال هذا المؤتمر الصحافي، أعرب غاموندي عن اعتزازه بتدريب النمر الصفر، مبرزا أنه سوف يشتغل على مشروع طموح سيحول الماص إلى فريق محترف وسوف يساهم بخبرته و بما يتمتع من تجربة في حقل التدريب إلى إنجاح إعادة هيكلة فريق القلعة الصفراء

و أفاد إسماعيل الجامعي رئيس المغرب الرياضي الفاسي في تصريحه ل ” هبة بريس ” أن التوقيع مع ميغيل أنخيل غاموندي هي بداية جديدة لأهداف الفريق. مبرزا أن المدرب السابق عبد اللطيف جريندو قام بدور كبير لتحقيق الصعود إلى قسم الأضواء لكن طموح الفريق الآن أصبحت أكبر . متمنيا من المدرب الجديد الاشتغال مع فريق التكوين من أجل إعادة تكوين فريق المغرب الرياضي الفاسي و تكوين شباب مدينة فاس .

وأوضح ذات المتحدث أن عقد الماص مع غاموندي، يمتد لسنة و 8 أشهر قابلة للتجديد، حيث سيشرف على الإدارة التقنية، وكذا التنقيب على اللاعبين ثم التكوين ومدرسة النادي، مؤكدا أن انفصال عبد اللطيف جريندو عن ناديه كان بالتراضي ، و أن هذا الأخير تسلم جميع مستحقاته.

يشار، إلى أن غاموندي سبق وأن درب حسنية أكادير، ثم الوداد البيضاوي في الموسم الماضي، وغادره بعد الإقصاء على يد الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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