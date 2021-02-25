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شيشاوة.. التحقيق في تلقي شخص جرعتين من لقاح كورونا في نفس الحين

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أعلنت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة، أمس الأربعاء، عن فتح بحث حول مقطع فيديو يتضمن تصريحات لشخص بشأن تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في نفس الحين.

وذكر بلاغ لعمالة الإقليم أنه “على إثر تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات لشخص يكشف من خلالها عن تلقيه لجرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في نفس الحين، بأحد مراكز التلقيح المتواجدة بإقليم شيشاوة، فقد تم فتح بحث للتأكد من حقيقة الأمر والكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.

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