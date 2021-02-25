انتحار ثلاثيني شنقا بفاس

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – خالد العروسي

أقدم شاب في عقده الثالث بعد زوال أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري، على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته الكائن في حي بلخياط بمنطقة بندباب بمدينة فاس، مخلفا صدمة و حالة من الحزن و الألم وسط أهله ومعارفه

وأورد مصدر مطلع ل ” هبة بريس ” أن الهالك البالغ من العمر حوالي 33 سنة عثر عليه جثة هامدة بعدما قام بشنق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه وسط غرفته بالحي المذكور.مشيرا إلى أن الضحية كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة و من المرجح أن تكون سببا في إقدامه على الانتحار

هذا و فور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية وأشرفت على توجيه الجثة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية عملا بأوامر النيابة العامة المختصة.

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