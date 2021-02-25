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طقس الخميس .. تساقطات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس 25 فبراير 2021، أن تظل السحب منخفضة مع قطرات متفرقة في بعض المناطق بالسواحل والسهول الشمالية وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية.

وستسجل تساقطات ثلجية خلال الليل بقمم مرتفعات الأطلس الصغير والكبير، فيما ستبقى الأجواء نسبية باردة إلى باردة بمرتفعات الأطلس. كما ستعرف بعض الأقاليم الجنوبية زوابع رملية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و 02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و 08 درجات بالمنطقة الشرقية، والريف، والهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة بباقي السواحل الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 13 و 18 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 22 درجة بالواجهة المتوسطية، والشمال الشرقي، والسواحل المحيطية، والشمال، ووسط والجنوب-الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 23 و 28 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 الى 34 درجة بأقصى الجنوب المملكة.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح هائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول السواحل.

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