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برلماني يرفض تنطيم الانتخابات يوم الجمعة … “فيه كسكسو واللبن “

منذ 20 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

 

رفض  النائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية؛ عمر حجيرة، تنظيم الإنتخابات يوم الجمعة، مبررا ذلك بأن “يوم الجمعة فيه كسكسو واللبن”.

وقال الاخير خلال  اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب،  “أنا أرفض تنظيم الإنتخابات يوم الجمعة، بحيث “فيه الصلاة وفيه كسكسو واللبن وفيه صلة الرحم وعيد المسلمين”، مشيرا إلى أن يوم الجمعة “يشهد إغلاق المحلات التجارية بحيث أنه يعتبر يوم عطلة بالنسبة للتجار والحرفيين”.

واضاف “علاش حنا نديرو هاذ الزحام يوم الجمعة لي عندو طقوس معينة ؟ واش على قلة الأيام فالاسبوع”، يسترسل المتحدث في جلسة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية، مضيفا “حتى يومي السبت والأحد الناس كتمشي عطلة، والناس غاتفضل تخرج مع وليداتها عوض تمشي للإنتخابات”.

 

 

 

 

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‫3 تعليقات

  1. ماشي سكسو أو اللبن شهادة الزور

  2. كان خاصو يقول يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة.
    السيد كيفكر غير فالماكلة.

  3. عندما تقام الانتخابات يوم الجمعة يحرم الآلاف من مراقبي عملية الانتخابات من صلاة الجمعة لان عملية الانتخاب لا تتوقف إلا في الساعة المحددة في المساء إذن تدخل السيد النائب في محله يجب على المسؤولين اختيار يوم آخر.

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