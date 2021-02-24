لفتيت : سمحولي واش لي عندو 40 سنة نسميوه شاب ؟؟

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هبة بريس ـ الرباط

عبر وزير الداخلية عن غضبه من بعض التدخلات التي اتهمت الوزارة بالتدخل في الانتخابات، حيث قال إن نفس المساحة هي التي تجمع علاقة وزارة الداخلية بالأحزاب جميعها ، ولا تختلف من حزب إلى آخر

وقال عبد الوافي لفتيت، إن الاستعدادات بدأت منذ الآن للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في انتظار تحديد تاريخ هذه الاستحقاقات.

واشار في مداخلته ضمن أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مساء اليوم الأربعاء، أن التحديات المطروحة هي تعزيز الانخراط في الانتخابات، ولذلك فإن الحكومة حاولت أن تأتي بنصوص لا خلافات فيها لتسهيل المأمورية للنواب، ولكي يكون النقاش هادفا وبحلول متوافق عليها.

وقال: “لا يمكن أن تتدخل الوزارة في الأحزاب، وهذا نسمعه دائما، الله يجازيكم بخير، واش نبقاو ديما فنفس الكلام كلما قربات الانتخابات، ونتوما عارفين هادشي مكاينش”، مضيفا أن هناك “صراعات محلية لا علاقة لها بالأحزاب وبالسياسة سرعان ما تطفو لتتحول إلى صراعات بين الأحزاب، مشددا على أن الوزارة تتعهد بأن تكون محايدة، قبل أن يختم “حبسو علينا هاد البكا”.

وفي نفس الكلمة قال لفتيت في موضوع ذي صلحة بلائحة الشباب ” واش الي عندو 40 سنة نسميوه شاب ..خاصنا نعرفو اش كنقولو ..

وشكر لفتيت الاحزاب المغربية لمشاركتها الفعالة خلال الجائحة  مضيفا أن ” الجميع كان تالف خلال بداية كورونا ” قبل ان يضيف ” تدخلات الاحزاب السياسية كان لها دور كبير في مواجهة الجائحة “

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