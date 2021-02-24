عبد الرؤوف يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن زوال اليوم الأربعاء، نجل الفنان المغربي القدير عبد الرؤوف عن تلقي والده لأول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

و وثق أسامةلحظة تطعيم والده الفنان عبد الرؤوف بصورة قام بنشرها لحسابه الخاص على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستقرام”.

وأرفق أسامة صورة والده وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 بالتعليق التالي :”الوالد يؤدي الواجب الوطني بتلقيه الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كوفيد19″.

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