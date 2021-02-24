باريس: نراقب بعناية حالة مواطننا المحتجز في إيران

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها تراقب “بعناية” حالة مواطنها المحتجز في إيران منذ تسعة أشهر.

وأكدت الخارجية في بيان أن موظفي السفارة في طهران على اتصال منتظم مع مواطنها.

وقال المحامي سعيد دهقان، الذي رفض الكشف عن الاسم الكامل للسائح الفرنسي إن “اسمه بنيامين وهو محتجز في سجن وكيل اباد في مدينة مشهد، وقد اعتقل منذ تسعة اشهر ويواجه اتهامات متناقضة وكاذبة”.

وقال شخص مقرب من عائلة المواطن الفرنسي لوكالة “رويترز” إن الرجل البالغ من العمر 35 عاما اعتقل بعد أن حلق بطائرة مسيرة في الصحراء بالقرب من الحدود بين تركمانستان وإيران.

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