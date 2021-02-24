طنجة..رئيسة جماعة”اجزناية” المؤقتة تقاضي الرئيس الموقوف بسبب آليات ومعدات

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة 

أفادت مصادر مطلعة ، أن رئيسة جماعة “اجزناية،” هاجر الكنوني،قد تقدمت بشكاية لمصالح الدرك الملكي ، ضد الرئيس الموقوف بقرار من وزارة الداخلية، بسبب اختفاء آليات في ملكية الجماعة.

وبحسب المصادر ذاتها ، فقد وضعت الكنوني شكايتها أمام مصالح المركز المحلي للدرك بطنجة، يوم أمس الثلاثاء ، بعد جرد اختفاء 10 آليات تابعة لجماعة “اجزناية” مطالبة في الشكاية ذاتها باسترجاع أختام الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، سبق أن أصدرت قرار يقضي بتوقيف رئيس جماعة اكزناية مؤقتا ، وعدد من نوابه، وذلك على خلفية تورطه في اختلالات شابت فترة تدبيره للجماعة.

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