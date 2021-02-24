عقب إصابته بكورونا … يوسف شعبان يدخل إلى العناية المركزة

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن زوال اليوم الأربعاء، نجل الفنان المغربي القدير عبد الرؤوف عن تلقي والده لأول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووثق أسامةلحظة تطعيم والده الفنان عبد الرؤوف بصورة قام بنشرها لحسابه الخاص على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستقرام”.

وأرفق أسامة صورة والده وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 بالتعليق التالي :”الوالد يؤدي الواجب الوطني بتلقيه الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كوفيد19″.

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