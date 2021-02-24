خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من 275 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الاثنين 2911635شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 275776 شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 37310

و قررت وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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