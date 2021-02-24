مدينة القصر الكبير تضع ثقتها في خدمات الشركة المواطنة ”أوزون“

هبة بريس – القصر الكبير

من المرتقب أن تعطي مجموعة أوزون للبيئة والخدمات يوم الأحد 28 فبراير 2021، الانطلاقة الرسمية لتدبير نظافة المدينة خلال السبع سنوات المقبلة، وذلك بحضور السلطات الإقليمية والمحلية ومنتخبي المدينة وفعاليات المجتمع المدني نيلها ثقة المجلس الجماعي للقصر الكبير.

وكشف بلاغ صحفي لشركة أوزون توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه أن ”أوزون القصر الكبير“، أحد فروع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات حازت على صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بمبلغ قيمته 21461592.00 ﺩﺭﻫﻡ سنويا لجمع مايفوق 39 ألف طن من النفايات كل سنة.

وأضافت الشركة أنه ”والتزاما منها بدفتر التحملات واتفاقيتها الموقعة مع جماعة القصر الكبير وفرت الشركة أسطولا ضخما من أحدث الآليات والمعدات من شاحنات وسيارات وآليات الجمع والتنظيف كما ستستثمر شركة أوزون في العنصر البشري المحلي بتوفير 181 منصب شغل لأبناء المدينة والإقليم“

وتعتبر أوزون للبيئة والخدمات المجموعة المواطنة الرائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015 وشهادات “الايزو” العــالمية (ISO 9001) للجودة و (ISO 14001) للبيئة و(OHSAS 18001) للصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب “دافعي الضرائب المصنفة”، كما حازت على جائزة التنمية الإفريقية 2017 صنف تدبير النفايات.

كما حازت مجموعة أوزون على جائزة جلوبال العالمية كأفضل شركة عربية في الخدمات العامة وتوج رئيسها أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الخدمات وثامن أفضل رئيس تنفيذي من بين المئة الأفضل على الصعيد العربي لعام 2018، كما توج رئيسها عام 2020 أفضل رئيس تنفيذي عربي ومجموعة أوزون للبيئة والخدمات أفضل شركة تشتغل بقطاع البيئة على مستوى العالم العربي، وفي الاستطلاع الذي أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لاختيار أفضل12 شخصية مغربية طبعت 2018 بعطاءاتها اختير السيد عزيز البدراوي كشخصية العام في فئة “البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات تدير قطاع النظافة في أزيد من خمسين مدينة مغربية وبجميع موانئ الصيد البحري (77ميناء) وبسبع مطارات دولية بالمملكة، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وقد حرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها 9000 عامل وأسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية

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