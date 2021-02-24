العرائش..قاصر تتعرض “للاغتصاب” بالقوة من طرف عشيقها

هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تعرض فتاة قاصر للاغتصاب بالقوة، من طرف شخص كان على علاقة غرامية معها، نواحي مدينة العرائش ، وذلك بحسب ما افاد به محمد بلمهيدي، الرئيس الوطني للرابطة.

وأضاف بلمهيدي، إنه توصل بشكاية من طرف والد الضحية، تفيد أن ابنته تعرضت للاغتصاب على يد شخص كان على علاقة غرامية بها لمدة 3 سنوات، حيث طلب منها منحه مبلغا ماليا قصد الهجرة الى الضفة الاخرى واعدا اياها بالزواج.

وأردف بلمهيدي أن والد الضحية يطالب عناصر الدرك الملكي باعتقال المتهم قبل مغادرة أرض الوطن.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0