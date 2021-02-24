مضيان: “ناس كتسولنا ايمتا الانتخابات وحنا براسنا راه ماعارفينش الجواب”

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في مداخلته بمجلس النواب اليوم، أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أن عددا من المغاربة يتساءلون عن تاريخ و توقيت إجراء الانتخابات الجماعية و البرلمانية و الجهوية و المهنية.

و أوضح النائب البرلماني الاستقلالي أمام أنظار وزير الداخلية أثناء جلسة مناقشة تعديلات القوانين التنظيمية للانتخابات أن الكثير من المواطنين يتساءلون هل ستكون الانتخابات في الشهر السادس أم التاسع أم العاشر من السنة الجارية.

و قال مضيان: “الناس كتسولنا على تاريخ الانتخابات و لكن راه حنا براسنا مازال ماعارفينش ايمتا غتكون” ، مضيفا: “أعتقد ستكون في وقتها الذي تعودنا عليه في كل استحقاق”، و ذلك في إشارة منه لشهر شتنبر.

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‫3 تعليقات

  1. باقي طامع افسحوا المجال للشباب اخذتم حصة جيلكم والجيل الذي جاء بعدكم ولا زلتم مصرين على السطو على حقوق اجيال اخرى.ولا زلتم لم تشبعوا فضيحة كعكة تصفية معاشكم صدمت المناضلين .

  2. واش هذا أكذوبة امضيان لا احد يسأل عن الانتخابات التي لا قيمة إضافية لها المغاربة وضعهم في تدن من سيء إلى أسوأ أما الذين يسألون عن الانتخابات هم الانتهازيين الذين جعلوها ريهام لهم

  3. بل انتم من تتساؤلون عن موعد الانتخابات.اما الناس مامسوقاش.فقدت كل التقة فيكم.

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