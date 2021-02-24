وجدة .. الأطر الصحية للمستشفى الجامعي تحتج على منح المردودية و المستحقات المتأخرة

هبة بريس : وجدة

يعيش المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة على وقع احتجاجات متواصلة للاسبوع الخامس على التوالي كانت حصيلتها اعتصام انذاري ، وقفات احتجاجية متعددة، اضرابات و مسيرة صوب ولاية جهة الشرق .

و هذا، نظمت الجامعة الوطنية الاتحاد المغربي للشغل صباح اليوم الأربعاء 24 فبراير الجاري بكافة المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة ما عدى اقسام المستعجلات و الانعاش وقفة احتجاجية مصحوبة بمسيرة صوب ولاية الجهة تم منعها من طرف السلطات العمومية .

و يأتي هذا التصعيد عقب فشل جولة الحوار الاولى التي انتظرت الإدارة حتى الاسبوع الرابع من الاحتجاجات لكي تقوم بدعوة النقابة المذكورة من اجل ملف مطلبي ب 4 نقط استعجالية :

1 صرف منحة المردودية بقيمة تعادل المبالغ المحصلة عليها المراكز الإستشفائية الجامعية الاخرى مع وقف كل الاقتطاعات منها.

2 صرف منحة كوفيد 19 على غرار المستشفيات الاخرى.

3 صرف المستحقات المتراكمة الالزامية للتقنيين المتراكمة منذ 2014 و الحراسة للممرضيين منذ 2017 مع الكف عن اخضاعهما للاقتطاعات الغير قانونية.

4 فتح حركة انتقالية داخلية تكون شفافة و واضحة وفق مذكرة لا تقبل التأويل.

حيث أن ادارة المركز لم تقم بأي مبادرة إيجابية صوب حل اي نقطة من النقط 4 و النقابة تصر على التصعيد الى حين حوار حقيقي وفق تعاقد اجتماعي و سقف زمني يرضي الشغيلة .

و تبقى الاحتمالات كلها واردة حيث قرر المكتب بعد الاضراب و المسيرة تنظيم مسيرة بالسيارات تنطلق من وجدة صوب مقر وزارة الصحة بالرباط.

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