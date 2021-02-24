برلمانية تُسائل الفردوس عن مآل القانون التنظيمي للامازيغية

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- الرباط

تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة “آمال عربوش” ، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، بسؤال كتابي لوزير الثقافة والشباب والرياضة،عثمان الفردوس، بخصوص مآل القانون التنظيمي للأمازيغية.

وقالت النائبة البرلمانية البرلمانية أنه بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، الذي يصادف 21 فبراير من كل سنة ونظرا لاعتزاز أمازيغ المغرب بلغتهم الأم، فإنهم استبشروا خيرا بصدور القانون التنظيمي رقم 26.16 سنة 2019 بعد ما يزيد عن ثمان سنوات داخل مجلس النواب.

وزادت النائبة البرلمانية قائلة :” إلا أنه وبعد مرور سنتين من صدور هذا القانون التنظيمي الذي يعتبر ثورة في مجال الإعتراف بالأمازيغية لغة متكاملة كباقي اللغات، والذي أحدثت لجنة وزارية دائمة لتتبع تنفيذه، فإنه لم يلمس أدنى أثر لتفعيل الأمازيغية في مجالات الحياة الأولوية.”

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