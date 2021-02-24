رئيس فريق البيجيدي: “عدد النواب لي عندنا في البرلمان المغربي راه بزاف”
هبة بريس – الدار البيضاء
أوضح رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية بأن عدد المنتخبين بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي هو رقم كبير و لا يجب أبدا الزيادة في العدد بل يفترض التفكير في تقليصه.
حديث الإبراهيمي رئيس نواب البيجيدي جاء في سياق حديثه عن أخبار رائجة تفيد بكون بعض الأحزاب تريد زيادة عدد أعضاء مجلس النواب قصد السماح لمغاربة الخارج بتمثيلية محددة.
و قال الإبراهيمي: “عندنا 395 نائب برلماني في الغرفة الأولى، راه بزاف هاد رقم، مجلس المستشارين فيه غير 120 عضو و راهم خدامين و قادين الغرض، مغاربة العالم خاصهم يدخلو للبرلمان و لكن ماشي من خلال الزيادة في عدد النواب”.
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3 تعليقات
بزاف اوفايت بزاف بالمئات خصه ايهودالى 70في الغرفة الاولى وبشكل على الغرفة الثانية
أول تعليق صادق لبرلماني مغربي قح، استشعر مدى الانحطاط السياسي لمؤسسة دستورية المستنزفة للمال العام مقابل وظيفة هزيلة يمكن آن يقوم بها ثلث البرلمانبين أو أقل
مغاربة العالم يريدون فقط حل قضاياهم بالإدارات هناك تم الاستيلاء على ممتلكاتهم ومازالو يعانون دون انصافهم مند عشرات السنين رغم أنهم مضلومون