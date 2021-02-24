الصورة تعبيرية

بوريطة يدعو الاتحاد الاوروبي إلى دعم الدينامية الإيجابية في الصحراء المغربية

منذ 4 ساعات
1

هبة بريس

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به ودعم الدينامية الإيجابية الجارية في الصحراء المغربية.

وفي معرض رده على سؤال لوكالة أوروبا حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بـ “تطور طبيعي للموقف الأمريكي، الذي يعتبر منذ سنة 2007، بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساسا جادا وواقعيا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”، موضحا أنه “عندما نقول حكم ذاتي، فلا أظن أن هناك حكما ذاتيا خارج السيادة”.

وأشار إلى أن هذا الموقف “يعزز من فرص التوصل إلى حل نهائي”، مسجلا أن “المغرب مستعد للالتزام بمسلسل من هذا القبيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء في إطار مبادرته للحكم الذاتي”.

وذكر الوزير في هذا الصدد بأن 42 دولة قامت عند متم يناير الماضي بدعم هذه المقاربة، موضحا أن “الأمر لا يتعلق بموقف معزول، لكن بتوجه على مستوى المجتمع الدولي”.

وفي هذا السياق، دعا السيد بوريطة الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به.

وأكد أنه “يكفي أن تخرج أوروبا من منطقة راحتها وتدعم هذا التوجه الدولي”، مشيرا إلى أن “العملية راوحت مكانها على مدى سنوات”، واليوم “هناك توجه ينبثق، وهو ما ينبغي على الاتحاد الأوروبي تبنيه”.

وأكد الوزير في نفس السياق، أن أوروبا في حاجة إلى منطقة للساحل والصحراء مستقرة وآمنة، مسجلا أن “هذه الأماني يمكن أن تظل جامدة في حال عدم وجود التزام”.

وتساءل بوريطة: اليوم، سينطلق القطار، فهل ستظل أوروبا سلبية أو أنها ستساهم في هذه الدينامية ؟.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مضيان: “ناس كتسولنا ايمتا الانتخابات وحنا براسنا راه ماعارفينش الجواب”

مضيان: “ناس كتسولنا ايمتا الانتخابات وحنا براسنا راه ماعارفينش…

منذ ساعتين
Photo of برلمانية تُسائل الفردوس عن مآل القانون التنظيمي للامازيغية

برلمانية تُسائل الفردوس عن مآل القانون التنظيمي للامازيغية

منذ 3 ساعات
Photo of رئيس فريق البيجيدي: “عدد النواب لي عندنا في البرلمان المغربي راه بزاف”

رئيس فريق البيجيدي: “عدد النواب لي عندنا في البرلمان…

منذ 3 ساعات
Photo of أسماء حزبية وازنة تستعد لمقاضاة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

أسماء حزبية وازنة تستعد لمقاضاة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

منذ 4 ساعات
Photo of الإبراهيمي: “ما كاين حتى دولة كتعتامد القاسم الانتخابي لي بغاو الأحزاب عندنا”

الإبراهيمي: “ما كاين حتى دولة كتعتامد القاسم الانتخابي لي…

منذ 5 ساعات
Photo of بوريطة: على الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ

بوريطة: على الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ

منذ 6 ساعات
Photo of لفتيت يطمئن الشباب و أفراد الجالية في حصتهم في اللوائح الانتخابية

لفتيت يطمئن الشباب و أفراد الجالية في حصتهم في…

منذ 6 ساعات
Photo of بايتاس: “كورونا صالحت المجتمع مع الدولة و أظهرت تلاحم المغاربة مع ثوابث وطنهم”

بايتاس: “كورونا صالحت المجتمع مع الدولة و أظهرت تلاحم…

منذ 6 ساعات
Photo of بوريطة: المملكة قامت بتسوية وضعية أكثر من 50ألف مهاجر غير نظامي

بوريطة: المملكة قامت بتسوية وضعية أكثر من 50ألف مهاجر…

منذ 7 ساعات
Photo of “بتعليمات من جلالة الملك”.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد 2- دستور 2011

“بتعليمات من جلالة الملك”.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد…

منذ 7 ساعات

تعليق واحد

  1. على السيد الوزير ان يجند الجالة المقيمة بالخارج وينخراطا بجدية في هذا المسلسل٠ العديد من الكفاآت الوازنة المغربية يمكنها ان تلعب دورا مهما في قضيتنا الوطنية الاولى٠ هو يعلم ان مغاربة الخارج يمارسون ادوارا سياسية مهمة في بلدان المهجر. على المغرب ان يرفض رفضا قاطعا لغة الخشب التي طال امدها ولن نجني منها اي شيء٠ اسرائيل من الدول التي تعتمد على جاليتها في المهجر٠

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق