وهبي: “خاص حتى الوزير نحيدو ليه ازدواجية المهام ماشي غير البرلماني”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

في مداخلته بمجلس النواب صبيحة اليوم، أكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة أن المقترح الذي ألغى ازدواجية المهام باعتبار حالة التنافي لا يجب أن يشمل البرلمانيين فقط.

و أوضح عبد اللطيف وهبي أن التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية للانتخابات همت فقط البرلمانيين فيما يخص حالة التنافي و ذلك في المناطق التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.

و طالب الأمين العام لحزب الجرار بتوسيع حالة التنافي و إلغاء ازدواجية المهام لتشمل كذلك الوزراء الذين يسيرون الجماعات أو لهم صفة نيابية، فضلا على رؤساء المقاطعات التي تضم عددا كبيرا من السكان.

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