الإبراهيمي: “ما كاين حتى دولة كتعتامد القاسم الانتخابي لي بغاو الأحزاب عندنا”

هبة بريس – الدار البيضاء

ما يزال القاسم الانتخابي يشكل نقطة خلاف بين الأحزاب المغربية و هو ما جعل جلسة مناقشة التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية للانتخابات اليوم بمجلس النواب تشهد الكثير من النقاشات الساخنة بين ممثلي الأحزاب.

و في هذا الصدد، أوضح مصطفى الإبراهيمي رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية أن كل الدول في العالم التي تعتمد التمثيلية النسبية لا تطبق قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

و قال رئيس نواب البيجيدي: “ما كاين حتى دولة في العالم تعتمد القاسم الانتخابي وفق الطريقة لي بغاو بعض الأحزاب عندنا” ، مضيفا: “احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ماكاين لا في تونس لا في لبنان لا في فرنسا لا في حتى شي دولة”.

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