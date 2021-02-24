الفنان عبد الهادي بلخياط يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة للملك والمغاربة

منذ 5 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظات تطيعيم الفنان القدير عبد الهادي بلخياط باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و قال الفنان القدير أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا:”الصلاة و السلام على مولانا رسول الله، الحمد لله، الله سبحان و تعالى جعلنا في هذا البلد الآمن و الكريم لي هو البلد المغرب”.

و أضاف:”الحمد لله على هاد شي لي عمل سيدنا نصره الله جلالة الملك محمد السادس و بزاف ديال الأعمال لي كيعمل و حنايا مدينين له و جزاه الله كل خير و كنتمنى من كل المغاربة يعملو التلقيح”.

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