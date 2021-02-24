تخصيص وحدات متنقلة لتلقيح المسنين فوق 85 سنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت وزارة الداخلية، مراسلة الى جميع الولاة والعمال بمختلف جهات والاقاليم بالمملكة، تدعو الى ضرورة التنسيق بين مصالح الداخلية ووزارة الصحية الى تحيين اللوائح الخاصة بالاشخاص ” المسنين” البالغ من العمر الان 85 سنة فما فوق من أجل إستفادتهم من عملية التلقيح ضد كوفيد 19.

وبدأت المراكز الصحية بمختلف الاحياء بمدن ودواوير الاقاليم، منذ يوم أمس الثلاثاء، بتعاون مع أعوان السلطة المحلية، لتحديد لوائح ” المسنين” سواء كانوا يقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية او منازلهم الخاصة .

وخصصت وزارة الصحة، وحدات متنقلة لتمكين هذه الفئة من التلقيح ضد كوفيد 19، بالاماكن التي يتواجدون بها، كما دعا ” لفتيت” في مراسلته للعمال والولاة أن تتم هذه العملية قبل 27 من الشهر الجاري.

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