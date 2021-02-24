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نشرة خاصة: زخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى السبت

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية ستهم، ابتداء من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم السبت المقبل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من يوم غد الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش وورزازات والرحامنة وتارودانت واليوسفية.

وأضافت المديرية أن زخات أحيانا رعدية معتدلة (من 20 إلى 35 ملم) مصحوبة محليا بالبَرَد، منتظرة خلال نفس الفترة بأقاليم بني ملال وبن سليمان وبرشيد والدار البيضاء والصويرة والفقيه بن صالح والخميسات وخريبكة ومديونة والمحمدية والنواصر والرباط وآسفي وسلا وسطات وتمارة والصخيرات وطاطا وتنغير.

وذكر المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1400م (من 20 إلى 50 سم / 24 ساعة) من المرتقب أن تهم، اعتبارا من يوم غد الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت على الساعة الحادية عشرة ليلا، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وخنيفرة وميدلت وورزازات وتارودانت وتنغير.

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