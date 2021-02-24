بايتاس: “كورونا صالحت المجتمع مع الدولة و أظهرت تلاحم المغاربة مع ثوابث وطنهم”

منذ 11 ساعة
1

هبة بريس – الدار البيضاء

أكد النائب البرلماني مصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري خلال مداخلة له اليوم بمجلس النواب أن ما عاشه المغرب خلال الأشهر الأخيرة و كيف تم التعاطي مع ذلك جعلنا نفخر بهذا الوطن.

و قال بايتاس النائب البرلماني بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار أن فترة كورونا صالحت المجتمع المغربي مع الدولة و أظهرت تلاحم المواطنين مع رموز و ثوابث المملكة.

و نوه بايتاس بتعاطي السلطات المغربية بقيادة عاهل البلاد مع كل تطورات المرحلة خاصة من خلال تفضيل صحة المواطنين على الاقتصاد، مشيدا في الوقت ذاته بالمنجزات التي تحققت و بالنصر الديبلوماسي الكبير للمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لفتيت : سمحولي واش لي عندو 40 سنة نسميوه شاب ؟؟

لفتيت : سمحولي واش لي عندو 40 سنة نسميوه…

منذ ساعتين
Photo of مضيان: “ناس كتسولنا ايمتا الانتخابات وحنا براسنا راه ماعارفينش الجواب”

مضيان: “ناس كتسولنا ايمتا الانتخابات وحنا براسنا راه ماعارفينش…

منذ 7 ساعات
Photo of برلمانية تُسائل الفردوس عن مآل القانون التنظيمي للامازيغية

برلمانية تُسائل الفردوس عن مآل القانون التنظيمي للامازيغية

منذ 7 ساعات
Photo of رئيس فريق البيجيدي: “عدد النواب لي عندنا في البرلمان المغربي راه بزاف”

رئيس فريق البيجيدي: “عدد النواب لي عندنا في البرلمان…

منذ 8 ساعات
Photo of بوريطة يدعو الاتحاد الاوروبي إلى دعم الدينامية الإيجابية في الصحراء المغربية

بوريطة يدعو الاتحاد الاوروبي إلى دعم الدينامية الإيجابية في…

منذ 8 ساعات
Photo of أسماء حزبية وازنة تستعد لمقاضاة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

أسماء حزبية وازنة تستعد لمقاضاة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

منذ 9 ساعات
Photo of الإبراهيمي: “ما كاين حتى دولة كتعتامد القاسم الانتخابي لي بغاو الأحزاب عندنا”

الإبراهيمي: “ما كاين حتى دولة كتعتامد القاسم الانتخابي لي…

منذ 9 ساعات
Photo of بوريطة: على الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ

بوريطة: على الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ

منذ 10 ساعات
Photo of لفتيت يطمئن الشباب و أفراد الجالية في حصتهم في اللوائح الانتخابية

لفتيت يطمئن الشباب و أفراد الجالية في حصتهم في…

منذ 10 ساعات
Photo of بوريطة: المملكة قامت بتسوية وضعية أكثر من 50ألف مهاجر غير نظامي

بوريطة: المملكة قامت بتسوية وضعية أكثر من 50ألف مهاجر…

منذ 11 ساعة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق