بايتاس: “كورونا صالحت المجتمع مع الدولة و أظهرت تلاحم المغاربة مع ثوابث وطنهم”

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

أكد النائب البرلماني مصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري خلال مداخلة له اليوم بمجلس النواب أن ما عاشه المغرب خلال الأشهر الأخيرة و كيف تم التعاطي مع ذلك جعلنا نفخر بهذا الوطن.

و قال بايتاس النائب البرلماني بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار أن فترة كورونا صالحت المجتمع المغربي مع الدولة و أظهرت تلاحم المواطنين مع رموز و ثوابث المملكة.

و نوه بايتاس بتعاطي السلطات المغربية بقيادة عاهل البلاد مع كل تطورات المرحلة خاصة من خلال تفضيل صحة المواطنين على الاقتصاد، مشيدا في الوقت ذاته بالمنجزات التي تحققت و بالنصر الديبلوماسي الكبير للمغرب.

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