”اتصالات المغرب“ توضح سبب اضطرابات صبيب الأنترنيت بالمغرب
هبة بريس – اقتصاد
أوضحت شركة اتصالات المغرب أنه وفي إطار الصيانة الدورية للبنية التحتية للشبكة ، تم القطع الإرادي للكابل البحري Atlas Offshore ، الذي يربط أصيلة بمرسيليا ، يوم الجمعة 19/02/2021 على أن تتم إعادة تشغيله يوم 25/02/2021.
وأضافت الشركة في توضيحها بعد الانخفاض الملحوظ للصبيب بالمغرب خلال الأيام الأخيرة، أن العلمية تهدف إلى استباق المشاكل المؤثرة في جودة الخدمة و إلى تحسينمستوى الأداء.
واسترسلت الشركة أنه وعلى إثر هذه العملية ، تم تحويل التدفق الدولي من الكابل المذكور إلى كابلLoukkos البحري الذي يربط أصيلة بإشبيلية.
وأكدت الشركة في هذا الصدد،أنه لوحظ بعض الاضطرابات المتقطعة في جودة الخدمة ، خاصة إبطاء التصفح على مواقع Facebook و Instagram و. WhatsApp، وعلى إثرها قامت اتصالات المغرب بإصلاح الوضع مساء يوم 22/02/2021، أي قبل أجل إعادة تشغيل الكابل البحري .Atlas Offshore وعليه، نود أن نقدم لكم اعتذارنا عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر.”
تعليق واحد
هههنههههه
على من تظحكون،
و المقزز انكم تعتبروننا اغبياء
قطع تم الاتصالات عمدا بسبب عشرين فبراير و بلا فلسفة