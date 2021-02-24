”اتصالات المغرب“ توضح سبب اضطرابات صبيب الأنترنيت بالمغرب

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – اقتصاد

أوضحت شركة اتصالات المغرب أنه وفي إطار الصيانة الدورية للبنية التحتية للشبكة ، تم القطع الإرادي للكابل البحري Atlas Offshore ، الذي يربط أصيلة بمرسيليا ، يوم الجمعة 19/02/2021 على أن تتم إعادة تشغيله يوم 25/02/2021.

وأضافت الشركة في توضيحها بعد الانخفاض الملحوظ للصبيب بالمغرب خلال الأيام الأخيرة، أن العلمية تهدف إلى استباق المشاكل المؤثرة في جودة الخدمة و إلى تحسينمستوى الأداء.

واسترسلت الشركة أنه وعلى إثر هذه العملية ، تم تحويل التدفق الدولي من الكابل المذكور إلى كابلLoukkos البحري الذي يربط أصيلة بإشبيلية.

وأكدت الشركة في هذا الصدد،أنه لوحظ بعض الاضطرابات المتقطعة في جودة الخدمة ، خاصة إبطاء التصفح على مواقع Facebook و Instagram و. WhatsApp، وعلى إثرها قامت اتصالات المغرب بإصلاح الوضع مساء يوم 22/02/2021، أي قبل أجل إعادة تشغيل الكابل البحري .Atlas Offshore وعليه، نود أن نقدم لكم اعتذارنا عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر.”

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تعليق واحد

  1. هههنههههه
    على من تظحكون،
    و المقزز انكم تعتبروننا اغبياء

    قطع تم الاتصالات عمدا بسبب عشرين فبراير و بلا فلسفة

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