صورة تعبيرية

مقتل مريم بالكارة…حكاية تلميذة عائدة من مقاعد الدراسة

منذ ساعة واحدة
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لاحديث اليوم داخل أوساط ساكنة مدينة الكارة بإقليم برشيد، إلا عن واقعة مقتل التلميذة مريم التي ذهبت ضحية طعنات قاتلة على مستوى القلب بمنطقة تابعة ترابيا لدرك ابن سليمان.

غليان واستنكار وتذمر، ومطالب بإعدام المشتبه فيه أو فيهم، محققون يسارعون الزمن من أجل فك خيوط الجريمة، وجمعويون وحقوقيون واعلاميون انتقلوا إلى عين المكان، وباتت مدينة الكارة النائية محجا لهم، وأضحت قبلة للباحثين عن الخبر في مدينة ظلت لعقود تعيش على وقع التهميش وضعف البنيات التحتية وانتشار مظاهر الجريمة وترويج المخدرات.

مقتل التلميذة مريم وهي عائدة من مؤسستها التعليمية، أماط اللثام عن واقع الأمن بالمنطقة، هذا الواقع الذي صار حديث العامة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بتثبيته ومحاربة مظاهر الجريمة بشتى أنواعها بنوع من الحنكة والصرامة وتكثيف دوريات الدرك.

رحلت مريم ذات الثالثة عشر ربيعا، رحلت ورحل معها سر الاعتداء عليها وهي عائدة إلى بيت أسرتها، لتطوى صفحات حياتها مع طي صفحات دفاترها وكتبها المدرسية بلا رجعة، تاركة الأسرة المكلومة تذرف الدموع وتنذب الخذوذ، وتطالب بإنزال أقصى العقوبات.

هذا وأكدت مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي بابن سليمان فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، والعمل على اصدار مذكرات بحث لإيقاف المشتبه فيه أو فيهم، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مشرحة الرحمة لاخضاعها للتشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن التلميذة التي تنحدر من دوار لحلافة، كانت في طريق العودة صوب منزل أسرتها بعد مغادرتها لمؤسستها التعليمية التي تدرس بها بالسنة الثالثة إعدادي بجماعة أحلاف التابعة ترابيا إقليم بنسليمان، على بعد كيلومترات قليلة عن مقر سكنى والديها التابع بالكارة لإقليم برشيد.

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