الإبراهيمي: “حملة التلقيح بالمغرب نموذجية و دول الجوار تحسدنا على الأرقام المحققة”

هبة بريس – الدار البيضاء

استغل مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب مداخته اليوم أثناء مناقشة التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية للانتخابات للتنويه بالمجهودات الكبيرة المبذولة لإنجاح حملة التلقيح بالمغرب.

و شدد النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن حزب المصباح على أن حملة التلقيح بالمغرب نموذجية و الأرقام المسجلة لحدود الساعة مطمئنة و جعلت بلادنا تنال الإشادة الدولية.

غير أن هذا المعطى ، يضيف الإبراهيمي، جعل بعض دول الجوار تحسدنا في ظل الإكراهات التي تعيقها للقيام بنفس الأمر خاصة في ظل محدودية العرض الخاص بلقاح كوفيد.

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