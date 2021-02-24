الإبراهيمي: “حملة التلقيح بالمغرب نموذجية و دول الجوار تحسدنا على الأرقام المحققة”
هبة بريس – الدار البيضاء
استغل مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب مداخته اليوم أثناء مناقشة التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية للانتخابات للتنويه بالمجهودات الكبيرة المبذولة لإنجاح حملة التلقيح بالمغرب.
و شدد النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن حزب المصباح على أن حملة التلقيح بالمغرب نموذجية و الأرقام المسجلة لحدود الساعة مطمئنة و جعلت بلادنا تنال الإشادة الدولية.
غير أن هذا المعطى ، يضيف الإبراهيمي، جعل بعض دول الجوار تحسدنا في ظل الإكراهات التي تعيقها للقيام بنفس الأمر خاصة في ظل محدودية العرض الخاص بلقاح كوفيد.
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