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وهبي: “لا يهمني تاريخ إجراء الانتخابات بل المهم هو خاصنا نعطيو درس للعالم”

منذ يوم واحد
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هبة بريس – الدار البيضاء

شدد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة في مداخلة له اليوم بمجلس النواب أن المغرب أضحى نموذجا يحتذى به في الدول الديمقراطية، مضيفا أن المغرب دولة قوية تحت قيادة عاهل البلاد.

و أضاف وهبي في جلسة حضرها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لمناقشة تعديلات القوانين التنظيمية للانتخابات أن المغاربة يتساءلون بشكل كبير عن تاريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية هل في شهر يونيو أم في شهر شتنبر.

و قال الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة: “شخصيا لا يهمني تاريخ إجراء الانتخابات، تكون في شهر ستة و لا في شهر تسعود بحال بحال، المهم عندي هو نعطيو درس جديد للعالم في الديمقراطية”.

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تعليق واحد

  1. اعطيوا الدروس لانفسكم …واعطيوا لحظات تامل لضمائركم…واعطيونا التيساع الله يرحم الوالدين راكم طيبتونا بالكلام الفارغ والنهب والسطو…وووو…كرهتونا فالسياسة وفي المبادئ وفي …وفي كل شيئ…
    ارحلوا الى مزبلة التاريخ….

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