جياني إنفانتينو يحل بالمغرب.. ولقجع يستقبله بمطار سلا-الرباط

هبة بريس

حل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، بالمغرب، في زيارة عمل تمتد يومين.

ووجد السيد إنفانتينو في استقباله بمطار الرباط -سلا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع.

وتندرج زيارة رئيس (فيفا) إلى المغرب في إطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربط هذه الهيئة الدولية بمسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كما تأتي هذه الزيارة للوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.

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