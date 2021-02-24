وهبي: “هناك بركان يغلي في الجزائر لا ندري كيف سيخمد”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة على هامش مداخلته في لجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية للانتخابات أن المغرب أصبح نموذجا في الدول الديمقراطية.

و أضاف الأمين العام لحزب الجرار أنه يستوجب علينا جميعا المساهمة في تقوية الديمقراطية ببلادنا خاصة في ظل الظرفية الاسثتنائية التي يشهدها العالم و التي ستكون لها تداعيات كبيرة خاصة في السنتين المقبلتين.

و بخصوص الانتخابات، أوضح عبد اللطيف وهبي أن الداخلية قامت بمجهودات كبيرة تشكر عليها من خلال تبنيها لعدد من التعديلات التي قدمتها الأحزاب السياسية.

و تطرق سريعا الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة للوضع الدولي خاصة بالجارة الجزائر ، حيث أكد أن هناك بركانا يغلي في الجارة الشرقية لا ندري كيف سيخمد.

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