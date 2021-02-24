بحضور أمزازي.. إطلاق اسم صلاح الدين الغماري على مؤسسة تعليمية بمكناس

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار وأفراد أسرة الفقيد، تم أمس الثلاثاء اطلاق اسم الصحافي الراحل صلاح الدين الغوماري، على مدرسة عمومية تابعة لمديرية التربية الوطنية بمكناس.

وعلى هامش الحفل، أكد امزازي على أن الفقيد حظي بحب المغاربة واضطلع بدور هام في تحسيس المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية الصحية منذ ظهور جائحة كوفيد 19.

وأضاف ان اطلاق اسمه على مؤسسة تربوية ينبع من أهمية تكريس قيم المواطنة والاعتراف، مشددا على أن الفقيد سيظل رمزا بالنسبة للأجيال الصاعدة وفي الذاكرة الجماعية للمغاربة.

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