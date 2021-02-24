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بدء من اليوم.. تلقيح المواطنين ما بين 60 و64 سنة والحاملين لأمراض مزمنة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

قررت وزارة الصحة، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، ابتداء من اليوم الأربعاء 24 فبراير، لتشمل المواطنات والمواطنين ما بين 60 و64 سنة، والحاملين لأمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنها قررت، “ابتداء من يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة، وكذلك الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة بما فيها أمراض الأورام والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وكذا نظام (راميد)، وذلك بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا، والتي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق”.

وأهابت الوزارة، من جديد، بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية liqahcorona.ma، للتمكن من الحصول على موعد ومكان التلقيح.

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