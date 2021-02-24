البيضاء.. الحبس 3 سنوات لأحد المتورطين في تخريب الحافلات الجديدة

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة الدارالبيضاء، عشية أمس الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات نافذة في حق أحد الأشخاص المتورطين تخريب إحدى حافلات الأسطول الجديد لشركة “ألزا”.

وتم الحكم على المعني بالأمر، إثر تورطه في تكسير واجهة احدى الحافلات الجديدة على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين شارع الشجر بمنكقة اسباتة وحي مولاي رشيد ، قبل أيام، متسببا في خسائر مادية بها.

وتمكنت المصالح الأمنية من تهقيف المعني بالأمر، ساعات قليلة بعد الواقعة، لتقديمه للعدالة التي قالت كلمتها في حقه يوم امس الثلاثاء.

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تعليق واحد

  1. قليلة ! و الله كنعتبرها قليلة.

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