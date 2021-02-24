طنجة.. إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز 680 كلغ من مخدر الشيرا

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز 680 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية جرى تنفيذها بحي “طنجة البالية”، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية من العثور على 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 680 كيلوغراما.

ويأتي حجز هذه الشحنة من المخدرات، حسب البلاغ، في إطار البحث المنجز مع ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 29 و37 و39 سنة، والذين تم توقيفهم في حالة تلبس بالتحضير لعملية تهريب دولي للمخدرات عبر المسالك البحرية انطلاقا من شواطئ المدينة، حيث ثم العثور بحوزتهم على قارب مطاطي ومجموعة من حاويات البنزين.

وأفاد البلاغ بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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