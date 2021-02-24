طقس الأربعاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة غرب الواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة الى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- درجات و02 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، ومابين درجتين و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول الداخلية، وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطي للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بالواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس ومنطقة طنجة، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطى والجنوب- الشرقي، ومنطقة سوس، وستكون ما بين 25 و 32 درجة بالجنوب.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية ومحليا قليبل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احصائية: 34,5% من النساء لم يلجوا الرعاية الصحية بسبب الأزمة الصحية

احصائية: 34,5% من النساء لم يلجوا الرعاية الصحية بسبب…

منذ 3 ساعات
Photo of بدء من اليوم.. تلقيح المواطنين ما بين 60 و64 سنة والحاملين لأمراض مزمنة

بدء من اليوم.. تلقيح المواطنين ما بين 60 و64…

منذ 3 ساعات
Photo of بسبب الزيادة في أسعار الزيوت.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

بسبب الزيادة في أسعار الزيوت.. الPPS يطالب الحكومة بحماية…

منذ 4 ساعات
Photo of البيضاء.. الحبس 3 سنوات لأحد المتورطين في تخريب الحافلات الجديدة

البيضاء.. الحبس 3 سنوات لأحد المتورطين في تخريب الحافلات…

منذ 4 ساعات
Photo of رجل يعتدي على امرأة مستعينا بكلابه بالرماني يثير غضب المغاربة

رجل يعتدي على امرأة مستعينا بكلابه بالرماني يثير غضب…

منذ 15 ساعة
Photo of بُوريطة يتباحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية

بُوريطة يتباحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية

منذ 15 ساعة
Photo of ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة دهس شاب خلال عملية مطاردته بسبب “الكمامة”

ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة دهس شاب خلال عملية…

منذ 16 ساعة
Photo of جدل الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت المائدة يصل إلى قبة البرلمان

جدل الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت المائدة يصل إلى قبة…

منذ 16 ساعة
Photo of حُمّى الاستقالات تصل الى “البّام” بطنجة

حُمّى الاستقالات تصل الى “البّام” بطنجة

منذ 17 ساعة
Photo of هناوي : أمريكا تحاول جرجرة المغرب في ملفات وطنية و إقليمية

هناوي : أمريكا تحاول جرجرة المغرب في ملفات وطنية…

منذ 18 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق