مقتل أكثر من 50 شخصا بأعمال شغب في 3 سجون بالإكوادور

هبة بريس ـ وكالات

أفادت الشرطة في الإكوادور، مساء يوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 50 شخصا جراء أعمال شغب في 3 سجون بالبلاد.

وقالت الشرطة، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إنها تحاول بسط السيطرة على الاضطرابات التي اشتعلت في سجون غواياس وأسواي وكوتوباكسي، مضيفة أن خبراء الجريمة ذكروا أن هذه الأحداث أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

ووصفت حكومة البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أعمال الشغب هذه بأنها ناجمة عن عملية منسقة بين منظمات إجرامية.

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