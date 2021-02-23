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البرازيل تسجل 1386 وفاة بكورونا

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس

اعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 62715 إصابة و1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 62715، ليصل العدد الإجمالي إلى 10257875 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل يوم 19 فبراير 51050 حالة، وفي 20 فبرابر 57472، وفي 21 فبرابر 29026، وفي 22 فبراير 26986.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1386 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس يوم 19 فبراير 1308 حالات، وفي 20 فبرابر 1212، وفي 21 فبراير 527، وفي 22 فبراير 639.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

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