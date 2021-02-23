رجل يعتدي على امرأة مستعينا بكلابه بالرماني يثير غضب المغاربة

منذ 16 ساعة
1

هبة بريس ـ الرباط

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الإثنين، شريط فيديو يوثق لاعتداء خطير على امرأة من قبل رجل بمعية عدد من الكلاب.

ويظهر الشريط المذكور الذي قيل أنه صور بالجمعة دمول البلاد نواحي الرماني لاعتداء وحشي على امرأة ملقاة على الأرض، بواسطة الركل والضرب من قبل رجل.

كما تعرضت الضحية للاعتداء من طرف  4 كلاب كانت رفقة المعتدي، حيث لم تجد سوى الصراخ للاستنجاد.

واستشاط رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بعد رؤيتهم لهذا المقطع المستفز وألحوا بضرورة الكشف عن ملابسات وتفاصيل الفيديو، مع توقيف الجاني ومحاكمته لينال العقاب الذي يستحقه.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة خاصة: زخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى السبت

نشرة خاصة: زخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى…

منذ 11 دقيقة
Photo of احصائية: 34,5% من النساء لم يلجوا الرعاية الصحية بسبب الأزمة الصحية

احصائية: 34,5% من النساء لم يلجوا الرعاية الصحية بسبب…

منذ 3 ساعات
Photo of بدء من اليوم.. تلقيح المواطنين ما بين 60 و64 سنة والحاملين لأمراض مزمنة

بدء من اليوم.. تلقيح المواطنين ما بين 60 و64…

منذ 4 ساعات
Photo of بسبب الزيادة في أسعار الزيوت.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

بسبب الزيادة في أسعار الزيوت.. الPPS يطالب الحكومة بحماية…

منذ 4 ساعات
Photo of البيضاء.. الحبس 3 سنوات لأحد المتورطين في تخريب الحافلات الجديدة

البيضاء.. الحبس 3 سنوات لأحد المتورطين في تخريب الحافلات…

منذ 5 ساعات
Photo of طقس الأربعاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

منذ 5 ساعات
Photo of بُوريطة يتباحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية

بُوريطة يتباحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية

منذ 16 ساعة
Photo of ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة دهس شاب خلال عملية مطاردته بسبب “الكمامة”

ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة دهس شاب خلال عملية…

منذ 16 ساعة
Photo of جدل الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت المائدة يصل إلى قبة البرلمان

جدل الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت المائدة يصل إلى قبة…

منذ 17 ساعة
Photo of حُمّى الاستقالات تصل الى “البّام” بطنجة

حُمّى الاستقالات تصل الى “البّام” بطنجة

منذ 17 ساعة

تعليق واحد

  1. يستحق اقصى العقوبة تسمى حكرة مثل هذه المعاملات الرذيلة لاترحم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق