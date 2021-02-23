بعد تصريحات “نيد برايس” وفد من سفارة أمريكا بالرباط يحل بالداخلة والعيون

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هبة بريس: أشعبان لحبيب
بعدما قام وفد من السفارة الأمريكية بزيارة إلى مدينة الداخلة زوال يوم أمس الإثنين حيث كان في استقباله والي جهة الداخلة ورئيسة اللجنة الجهوية للحقوق الإنسان بالداخلة واد الذهب.
أسرت مصادر خاصة ل هبة بريس أن ذات الوفد الأمريكي سيحط الرحال بمطار الحسن الأول بالعيون ومن المرجح أن يتم استقبال الدبلوماسيين من طرف والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات ومنتخبي مدينة العيون.
وحسب مصادر هبة بريس التي أكدت أن اللجنة الجهوية للدحقوق الإنسان لجهة العيون الساقية الحمراء ستعقد اجتماعا مطولا مع الوفد الذي يضم، المستشارة المساعدة في الشؤون السياسية لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب “كولينكوين”، والضابطة المكلفة بالشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية بالرباط أماندا زيدان”.
وتأتي زيارة الوفد الدبلوماسي الذي يمثل سفارة أمريكا بالرباط للداخلة وإلى مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية مباشرة بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عند سؤاله عن قضية الصحراء المغربية خلال ندوة صحفية قالا “لا جديد فيما يتعلق بمراجعة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسياسة الأمريكية تجاه الإعتراف بمغربية الصحراء.
وتعتبر هذه الزيارة الاولى من نوعها التي يقوم بها وفد أمريكي إلى الداخلة والعيون بعد فوز جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

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