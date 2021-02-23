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بُوريطة يتباحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء عبر تقنية التناظر المرئي، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، السيدة أرانشا غونزاليس لايا.

وأشاد المسؤولان خلال هذه المباحثات بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وإسبانيا، التي يعتبرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شريكا طبيعيا.

كما سلط الجانبان الضوء على متانة العلاقات الثنائية.

وفي أفق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى، وبمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي في العديد من المجالات، وخاصة في الميدان الاقتصادي والثقافي والتعليمي.

ودعا الجانبان إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كوفيد باعتبارهما شريكين استراتيجيين، مع الاستفادة من التكامل بين البلدين.

وتناولت المباحثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورومتوسطية.

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تعليق واحد

  1. Vous nous faites penser à ces amoureux qui ne cessent de se flatter, du genre: je t’aime, moi non plus !
    N’est-ce pas l’histoire du chat et la souris ?

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