ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة دهس شاب خلال عملية مطاردته بسبب “الكمامة”

هبة بريس ـ الرباط

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع مضمون مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصا ممددا بالشارع العام بالقرب من سيارة للشرطة، وهو المقطع الذي تم إرفاقه بتعليق صوتي يدعي تعرض أحد مستعملي الطريق لمطاردة شرطية بسبب مخالفته لأحكام حالة الطوارئ الصحية، نجم عنها حادثة سير بدنية.

وحسب بلاغ للولاية، فقد أوضحت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أن الشريط المذكور يوثق لإجراءات معاينة لحادثة سير بجروح وقعت بمدينة أولاد تايمة، مساء أمس الاثنين 22 فبراير الجاري، بين سيارة للشرطة وأحد مستعملي الطريق الذي أصيب بجروح نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف ذات المصدر، أن البحث القضائي الذي تباشره مصلحة حوادث السير تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يعكف على الاستماع لجميع أطراف الحادثة بمن فيهم الضحية وعناصر الأمن والشهود المحتملين، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية للوقائع التي يوثقها الشريط المنشور، وكذا التحقق من مضمون التعليق الصوتي الوارد في هذا الشريط.

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