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جدل الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت المائدة يصل إلى قبة البرلمان

منذ 17 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول موضوع الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار زيت المائدة.

ووفق ماجاء في السؤال الذي اطلعت عليه “هبة بريس ”  على نسخة منه ، فإن مساءلة رئيس الحكومة جاءت بعد تفاجؤ المغاربة بارتفاع كبير في أسعار زيت المائدة دون سابق إنذار، وهو ما يعتبر ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين المكنهكة أصلا بسبب الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

وساءل البرلماني الصابري رئيس الحكومة عن الإجراءات العاجلة المتخذة للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

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تعليق واحد

  1. أين هي جمعيات حقوق المستهلك (الزيادة في الكازوال الزيت حسبيا الله ونعم الوكيل

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