الصورة تعبيرية

جدل الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت المائدة يصل إلى قبة البرلمان

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ الرباط

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول موضوع الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار زيت المائدة.

ووفق ماجاء في السؤال الذي اطلعت عليه “هبة بريس ”  على نسخة منه ، فإن مساءلة رئيس الحكومة جاءت بعد تفاجؤ المغاربة بارتفاع كبير في أسعار زيت المائدة دون سابق إنذار، وهو ما يعتبر ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين المكنهكة أصلا بسبب الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

وساءل البرلماني الصابري رئيس الحكومة عن الإجراءات العاجلة المتخذة للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رجل يعتدي على امرأة مستعينا بكلابه بالرماني يثير غضب المغاربة

رجل يعتدي على امرأة مستعينا بكلابه بالرماني يثير غضب…

منذ 56 دقيقة
Photo of بُوريطة يتباحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية

بُوريطة يتباحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية

منذ ساعة واحدة
Photo of ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة دهس شاب خلال عملية مطاردته بسبب “الكمامة”

ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة دهس شاب خلال عملية…

منذ ساعتين
Photo of حُمّى الاستقالات تصل الى “البّام” بطنجة

حُمّى الاستقالات تصل الى “البّام” بطنجة

منذ 3 ساعات
Photo of هناوي : أمريكا تحاول جرجرة المغرب في ملفات وطنية و إقليمية

هناوي : أمريكا تحاول جرجرة المغرب في ملفات وطنية…

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني ينوّه بتوظيف 650 شخصا في وضعية إعاقة

العثماني ينوّه بتوظيف 650 شخصا في وضعية إعاقة

منذ 4 ساعات
Photo of الجهات الأمنية تحجز ثلاثة اطنان من الحشيش قرب اسا الزاك.

الجهات الأمنية تحجز ثلاثة اطنان من الحشيش قرب اسا…

منذ 5 ساعات
Photo of وسيط المملكة يتوصل بـ 5843 من الطلبات والشكایات لـ 2019

وسيط المملكة يتوصل بـ 5843 من الطلبات والشكایات لـ…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح اكثر من 83 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح اكثر من 83 ألف…

منذ 5 ساعات
Photo of نقابة “البيجيدي” ترفض التطبيع التربوي وتدعو لحماية المنظومة التعليمية

نقابة “البيجيدي” ترفض التطبيع التربوي وتدعو لحماية المنظومة التعليمية

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق