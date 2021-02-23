محمد الحمامي

حُمّى الاستقالات تصل الى “البّام” بطنجة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

قدم المستشار البرلماني، محمد الحمامي، عن حزب الاصالة والمعاصرة ، استقالته بصفة رسمية من جميع هياكل “الحرار” الوطنية والجهوية والاقليمية.

وأرجع محمد الحمامي، دواعي استقالته حسب نص الإستقالة التي توصلت هبة بريس “بنسخة منها، إلى تراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن التزاماته السياسية.

مصادر الجريدة أسرّت أن استقالة محمد الحمامي، تأتي في سياق خلافه مع الأمين العام لحزب الجرار عبد اللطيف وهبي، حول عدد من وجهات النظر، سيما بعد تزكية الأخير لعادل الدفوف كوكيل للائحة الحزب في الإنتخابات البرلمانية، كما أضافت المصادر ان الحمامي يتطلع لخوض تجربة انتخابية في حزب آخر.

ويعتبر الحمامي من السياسيين البارزين في مدينة طنجة، ويحضى بشعبية واسعة في منطقة بني مكادة، التي تعتبر من أهم المقاطعات التي يراهن عليها البام بمدينة البوغاز.

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